Lecce, picchia il padre e minaccia di far esplodere casa: 37enne arrestato

È successo ieri notte a Copertino, comune della città di Lecce. Un uomo di 37 anni, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi, ha aggredito con violenza il padre all’interno del loro appartamento. Mentre i due litigavano in modo alquanto animato, l’uomo ha iniziato ad inveire con il padre, poco dopo h sfogato la sua rabbia contro di lui picchiandolo violentemente.

Prima le botte, poi le minacce. Il 37enne ha infatti dato fuoco ad alcuni vestiti vicino ad una bombola del gas, in preda all’ira ha minacciato il padre di far esplodere l’abitazione. Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto che provenivano dall’appartamento di padre e figlio, i vicini di casa si sono spaventati e hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri notte a Copertino, in provincia di Lecce.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre inveiva ancora contro il padre. L’arrivo dei carabinieri ha evitato che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. Il 37enne è stato subito arrestato e portato in carcere. Il padre è stato invece portato in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione subita. L’uomo ha riportato traumi ad entrambi i polsi, presentava anche ematomi ed escoriazioni. Dopo averlo visitato e medicato, i medici l’hanno dimesso con una prognosi di 8 giorni.