Bovolone, 70enne trovata morta dal figlio: aveva diverse ferite sul corpo

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 21 luglio 2021 a Bovolone, in provincia di Verona. Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento. La vittima di chiama Maria Spadini, a fare la tragica scoperta il figlio 52enne della vittima, Paolo Bissoli. Stando alle prime informazioni sul caso, sul corpo della donna sono state trovate diverse ferite causate da un coltello.

In seguito alla terribile vicenda immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della drammatica vicenda avvenuta a Bovolone, all’interno di un’abitazione situata in via Achille Grandi. Ai carabinieri il figlio della 70enne ha raccontato di aver trovato la madre senza vita quando si è recato nel suo appartamento. È stato proprio lui ad allarmare il 112 dopo essersi trovato davanti alla tragica scoperta. Gli agenti stanno ascoltando il 52enne in queste ore, intanto stanno svolgendo i dovuti rilievi del caso. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa, la causa della morte della 70enne non è ancora nota. L’esame autoptico chiarirà se la vittima è stata uccisa o se sia deceduta per altri motivi. Si attendono nuove informazioni sul caso per scoprire cosa sia successo.

