Sant’Ippolito, donna trovata morta in casa dall’amico: i fatti

La drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Sant’Ippolito, comune in provincia di Pesaro e Urbino, dove una donna di 40 anni ha perso la vita. Originaria di Fossombrone era l’ex titolare di un ristorante, stava trascorrendo qualche giorno a Sant’Ippolito a casa di un amico, è stato proprio lui a fare i conti con la tragica scoperta.

Nella mattinata di giovedì 10 agosto l’uomo si è svegliato e si è subito accorto che l’amica non respirava. In preda alla paura ha quindi allarmato subito i soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118. I sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. La donna era già morta al loro arrivo. Sul posto immediato è stato anche l’intervento dei Carabinieri per i dovuti rilievi del caso.

Stando alle prime informazioni sul caso non sono stati trovati sul corpo della donna segni di morte violenta e ferite. Le ipotesi sul suo decesso sono diverse, potrebbe essere morta a causa di un malore o per un’overdose di droga e farmaci. Sarà però l’esame autoptico a chiarire con esattezza la causa della sua morte.

