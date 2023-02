Milano, donna trovata senza vita in casa: era morta da settimane

Ennesimo dramma della solitudine, questa volta la vicenda si è svolta a Milano. Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento in cui viveva. I fatti si sono svolti la scorsa domenica in un’abitazione situata al civico 24 di viale Vittorio Veneto, a metà tra Porta Venezia e Repubblica.

La casa in cui viveva non era di sua proprietà, sono stati proprio i suoi padroni di casa a sospettare che fosse successo qualcosa non appena si sono accorti che non pagava l’affitto da dicembre 2022. La figlia dell’anziana donna lo scorso weekend è tornata a Milano perché non vive in città. Giunta all’interno dell’appartamento della madre si è trovata davanti ad una tragica scoperta.

La 79enne era in casa, senza vita, in seguito alla segnalazione sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine e il medico legale per i dovuti rilievi del caso. La casa era chiusa dall’interno e dentro era tutto in ordine. L’ipotesi è che l’anziana signora sia morta per cause naturali, sarà però l’esame autoptico a chiarire con esattezza la casa della morte. Stando ai primi accertamenti sembra che il decesso sia avvenuto da almeno un mese, nessuno però si era accorto di nulla, nemmeno la figlia.

