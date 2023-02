Brescia, 15enne precipita dalla finestra: voleva scattarsi un selfie

I fatti si sono svolti intorno alle 14.30 di ieri, giovedì 9 febbraio 2023 a Brescia, protagonista della vicenda è una giovane ragazza di 15 anni. Stando alle prime informazioni sul caso si sarebbe sporta in modo eccessivo alla finestra mentre cercava di farsi un selfie. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitata giù.

In seguito alla caduta dalla finestra la 15enne si è schiantata nel giardino, l’erbetta per fortuna ha attutito l’impatto evitando che la vicenda si trasformasse in una vera e propria tragedia. Quando è succo la ragazza non era da sola in casa, nelle altre stanze c’erano infatti la madre e i suoi fratelli. Sono stati loro ad allarmare i soccorsi non appena hanno sentito le disperate urla.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti. La 15enne dopo la caduta è stata trasportata d’urgenza nel reparto pediatrico del Civile di Brescia in elisoccorso. I medici dopo averla visitata e medicata hanno riscontrato gravi lesioni alle gambe e un trauma cranico, ma non sembra essere in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, dopo i primi accertamenti sembra sia sia trattato solo di un tragico incidente.

