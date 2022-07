I fatti si sono svolti intorno alle 18.30 di ieri, lunedì 18 luglio 2022 a Manerba del Garda, in provincia di Brescia. Protagonista della vicenda un uomo di 45 anni che per ragioni ancora sconosciuti è andato su tutte le furie e ha iniziato a dare di matto all’interno del suo appartamento. Le urla e il trambusto hanno spaventato non poco i vicini di casa che hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Con un coltello tra le mani il 45enne è uscito di casa e si è recato nella pizzeria dove lavora, a pochi passi dalla sua abitazione, minacciando di togliersi la vita. La vicenda avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Brescia si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Fortunatamente il proprietario del locale e il successivo arrivo dei carabinieri sono riusciti ad impedire all’uomo di compiere un gesto estremo. Hanno tentato per un po’ di farlo ragionare, dopodiché lo hanno immobilizzato e disarmato.

Sul posto anche il personale medico del 118, il 45enne in seguito all’accaduto è stato portato all’ospedale di Gavardo per ricevere le cure necessarie. L’uomo stava scontando gli arresti domiciliari, poteva uscire di casa solo per recarsi al lavoro. In seguito al suo gesto è stato denunciato per aver violato la misura cautelare.

