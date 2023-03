Brescia, ragazzo aggredito a bottigliate: 25enne muore in ospedale

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 25enne aggredito nella serata di domenica 12 marzo 2023 a Brescia in zona Lamarmora, nell’area verde tra via Malta e via Sardegna. La vittima di origine straniera durante una lite scoppiata per motivi non ancora noti è stata più volte colpita a bottigliate. In condizioni gravi si era trascinato fino al parcheggio di via Creta, dove poi è svenuto.

A notare il ragazzo a terra sono stati alcuni residenti intorno alle 22 di domenica, questi hanno subito allarmato i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 25enne era stato portato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia in condizioni disperate, i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Nella notte le sue condizioni di salute sono peggiorate, questa mattina i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte cerebrale.

Grazie alle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona in cui è avvenuta l’aggressione i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto aggressore. Si tratta di un ragazzo di 30 anni straniero e senza fissa dimora. Gli agenti lo stanno interrogando da ore ma non sono ancora trapelati altri dettagli in merito alla tragica vicenda.

