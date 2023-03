Seregno, si rifiuta di avere un rapporto sessuale e l’ex la picchia: arrestato

La violenta aggressione è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 13 marzo 2023 a Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza. Tra le mura domestiche un uomo di 35 anni ha più volte colpito l’ex compagna, una donna di 42 anni. Il motivo? Si è rifiutata di consumare un rapporto sessuale. I due si erano lasciati da poco, ieri lei aveva accettato di incontrarlo per un chiarimento.

Dopo un iniziale riavvicinamento l’uomo ha provato ad avere un rapporto sessuale, ma di fronte al suo rifiuto è andato su tutte le furie. In preda all’ira ha chiuso la porta a chiave e l’ha aggredita. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto, a Seregno, ad allarmarle era stata la vittima prima che lui le togliesse il telefono. Giunti sul luogo dell’aggressione i Carabinieri hanno trovato la 42enne con evidenti segni di percosse sul viso, l’ex compagno era in camera da letto.

Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che il 35enne manifestava comportamenti violenti ai danni dall’ex compagna. Nei mesi scorsi si erano già lasciati e lei lo aveva denunciato per violenze, aveva però deciso di perdonarlo durante il periodo natalizio. Poche settimane dopo lui aveva ricominciato ad essere violento e lei ha messo di nuovo fine alla loro relazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, è stato arrestato per maltrattamenti, la vittima è stata invece portata in ospedale a causa di un trauma cranico e del setto nasale fratturato.

