Seregno, morde e colpisce la madre e la sorella: 38enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 a Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza. I fatti sono avvenuti tra le mura di un’abitazione situata nel quartiere Santa Valeria, dove un uomo di 38 anni ha aggredito la sorella e la madre, era completamente ubriaco.

Dopo essere rientrato a casa in evidente stato di ebrezza l’uomo ha iniziato a litigare con la sorella perché gli aveva chiesto di abbassare la voce. Lui in preda alla rabbia e all’agitazione ha colpito la ragazza con violenti pugni, calci e morsi. Subito dopo ha aggredito anche la madre, intervenuta per difendere la figlia. Prima che il 38enne le togliesse il telefono dalle mani la madre è riuscita ad allarmare le forze dell’ordine, tempestivamente intervenute sul posto, a Seregno. Giunti sul luogo dell’aggressione i Carabinieri hanno subito avvistato l’uomo mentre stava cercando di lasciare l’appartamento, aveva ancora le mani sporche di sangue ed era molto agitato.

Madre e figlia in preda alla paura hanno raccontato che da mesi vivevano con l’ansia e il terrore a causa del comportamento sempre più violento del 38enne. In più occasioni ha sfogato la sua ira contro di loro, spesso i litigi scoppiavo a causa delle sue richieste di denaro. Dentro casa le porte e molti mobili erano danneggiati, le violenze in casa erano ormai all’ordine del giorno. In seguito all’ultimo episodio di violenza l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Monza, la madre e la sorella potranno finalmente smettere di avere paura.

