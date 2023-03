Napoli, 33enne minaccia di far saltare casa con la bombola: arrestato

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 marzo 2023 a Napoli, all’interno di un’abitazione situata in via D’Avalos. Probabilmente in seguito ad un litigio un uomo dominicano di 33 anni è andato fuori di sé ha minacciato di far esplodere l’appartamento, dentro c’era la moglie e i loro figli. In commissariato è arrivata la segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione, in seguito alla quale gli agenti si sono precipitati sul luogo in cui si sono svolti i fatti.

Giunti sul posto, un appartamento situati in via D’Avalos a Napoli, i poliziotti hanno subito avvertito un forte odore di gas. Poco dopo hanno avvistato un uomo che aveva tra le mani una bombola di gas, la valvola era aperta. In preda all’ira il 33enne ha continuato a minacciare di far saltare tutto in aria. Dopo una breve colluttazione, però, i militari sono riusciti a bloccarlo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere la bombola in sicurezza. Dalle indagini è emerso che l’uomo non era regolare sul territorio nazionale. In seguito all’accaduto è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale . Il 33enne è stato anche denunciato per minaccia e danneggiamento.

