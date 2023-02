Napoli, minaccia l’ex compagna: 34enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 21 febbraio 2023 a Napoli, in via Gabriele Jannelli. Un uomo di 34 anni dopo aver raggiunto la sua ex compagna ha iniziato ad inveire contro di lei, a quanto pare non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. Dopo la rottura lei lo aveva già denunciato per atti persecutori perché non la lasciava in pace, lui però continuava a molestarla.

Nella giornata di ieri l’ha minacciata per l’ennesima volta, poi ha tentato di colpirla con un libro ma è stato bloccato dai poliziotti. Le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto, in via Gabriele Jannelli a Napoli, dopo aver ricevuto la segnalazione di una donna minacciata dall’ex compagno. Non appena sono arrivati sul luogo in cui si sono svolti i fatti gli agenti hanno subito individuato il 34enne, era totalmente fuori di sé.

La vittima ai militari ha raccontato che in passato lo aveva già denunciato ma che non era servito a tenerlo lontano da lei. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di polizia, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. Questa volta la donna potrà finalmente smettere di avere paura dell’ex compagno e potrà tornare a vivere serenamente la sua vita.

LEGGI ANCHE -> Pesaro, Pierpaolo trovato morto in casa: è stato accoltellato