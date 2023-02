I fatti si sono svolti nella notte di ieri a Forio d’Ischia, comune della città di Napoli, dove una donna è stata minacciata dall’ex compagno, un uomo di 27 anni di origine tunisina. La vicenda è avvenuta in via Citronia, in seguito alla segnalazione le forze dell’ordine si sono precipitati sul posto.

La vittima ai poliziotti ha raccontato che mentre si stava recando verso la sua auto si è accorta che l’ex compagno si stava dirigendo verso di lei con passo piuttosto veloce. In altre occasioni l’uomo l’aveva già aggredita. Lei in preda alla preoccupazione si è rifugiata dentro la vettura ma ciò non è servito a far allontanare il 27enne. Quest’ultimo in preda all’ira ha infatti rotto un finestrino del veicolo e ha iniziato a minacciarla. Giunti sul posto, a Forio d’Ischia, gli agenti hanno identificato l’ex compagno della donna ed è emerso che aveva già precedenti di polizia.

L’uomo è stato denunciato per atti persecutori, minacce aggravate e danneggiamento. Quando la Polizia ha perquisito la sua abitazione ha rinvenuto un portatessere con distintivo metallico riproducente i segni distintivi delle Forze dell’Ordine. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti.

