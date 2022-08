Primavalle, perseguita e minaccia l’ex: 32enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti a Primavalle, un quartiere di Roma, dove una donna da molto tempo viveva con l’ansia e il terrore. Il motivo? L’ex compagno romano di 32 anni non smetteva di perseguitarla, probabilmente non accettava la fine della loro storia d’amore. Gli episodi, però, erano iniziati ancor prima della separazione. In più occasioni aveva avanzato nei confronti della vittima delle richieste di denaro, più volte l’ha anche minacciata fisicamente.

In preda alla paura la donna era stata costretta a cambiare le sue quotidiane abitudine e usciva di casa solo se qualcuno la accompagnava. Questo però non è servito a tenere lontano l’ex compagno, che ha continuato a terrorizzarla perseguitandola. Stanca di vivere con l’ansia e la paura la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il 32enne. Gli agenti del commissariato di Primavalle hanno subito avviato le indagini, queste hanno confermato i ripetuti atti persecutori dell’uomo ai danni dell’ex compagna.

Rintracciato dai militari il 32enne è stato arrestato con la grave accusa di atti persecutori e tentata estorsione ed è stato portato in carcere. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere minaccia dall’ex compagno violento.

