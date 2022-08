Torvajanica, 37enne picchiata dal marito violento: arrestato 50enne

La violenta vicenda si è svolta a Torvajanica, frazione del comune di Pomezia. La vittima è una donna polacca di 37 anni, il marito l’ha picchiata tra le mura domestiche in seguito ad una lite. In preda alla paura la donna ha subito allarmato le forze dell’ordine non appena l’uomo, un 50enne polacco, si è allontanato dalla loro abitazione.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato a Torvajanica. Giunti sul posto hanno trovato la vittima terrorizzata e con evidenti segni di percosse. Agli agenti ha raccontato che il marito violento l’aveva più volte colpita con violenza mentre litigavano in modo alquanto animato.

Le indagini sono state avviate immediatamente, i militari non hanno impiegato molto tempo per rintracciare il 50enne, era ancora nei pressi dell’abitazione in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato subito bloccato e arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo essere stata tranquillizzata la 37enne è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie per le ferite riportate a causa delle botte del marito. I medici dopo averla medicata l’hanno dimessa con una prognosi di quaranta giorni.

LEGGI ANCHE -> Chignolo Po, picchia i genitori e distrugge casa: 29enne in manette