Chignolo Po, picchia i genitori e distrugge casa: 29enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella giornata di martedì, 23 agosto 2022 a Chignolo Po, in provincia di Pavia. Un ragazzo di 29 anni ha fatto irruzione nella casa dei suoi genitori e si è scagliato con violenza contro di loro. In un primo momento li ha insultati e minacciati e ha chiesto loro l’ennesima somma di denaro, quando il padre si è rifiutato di assecondare la sua richiesta è andato su tutte le furie.

Il 29enne ha certificati problemi psichiatrici, in preda alla rabbia ha spintonato il padre e ha colpito la madre con violenti pugni, l’ha anche minacciata di morte con un coltello. Fuori di sé ha distrutto mobili e oggetti all’interno dell’appartamento dei suoi genitori. Si è poi ferito da solo ad una gamba con il coltello che aveva tra le mani.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui è avvenuta la vicenda, a Chignolo Po. Gli agenti sono riusciti a calmare il 29enne e lo hanno portato all’ospedale di Lodi per essere medicato. Non appena è stato dimesso è stato arrestato con le gravi accuse di violazione di domicilio, lesioni personali e minaccia aggravata. Anche i suoi genitori hanno riportato alcune ferite a causa dell’aggressione, queste sono stato giudicate guaribili in 10 e 3 giorni.

