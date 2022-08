Milano, accoltella ‘promessa sposa’ perché lo rifiuta: arrestato

I fatti risalgono al 17 agosto 2022, quando un uomo eritreo di 36 anni ha accoltellato una giovane 22enne, sua connazionale. Il motivo? Le loro famiglie in cambio di denaro avevano ‘combinato il loro matrimonio’, lei però non voleva sposarlo. L’uomo era ossessionato da lei, viveva in Germania da sei anni e seguiva ogni suo spostamento.

Per cercare di farle cambiare idea il 36enne si è recato a Milano, dopo aver rintracciato la sua ‘promessa sposa’ l’ha subito raggiunta ma lei lo ha rifiutato per l’ennesima volta. Su tutte le furie l’uomo si è scagliato con violenza contro di lei, mentre litigavano ha tirato fuori un coltello da cucina e l’ha più volte colpita. Uno dei fendenti le ha perforato il polmone, la 22enne trasportata d’urgenza in ospedale è stata subito sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza.

Il 36enne non si è calmato nemmeno davanti alla Polizia, continuava infatti a guardare la giovane vittima con sguardo violento e minaccioso. Agli agenti durante l’interrogatorio ha raccontato che in passato aveva dato alla 22enne 15mila euro circa, somma di denaro che le serviva per pagare le persone che dovevano farla arrivare in Europa. Quando però lei si è rifiutata di stare con lui ha totalmente perso il controllo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

