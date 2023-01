I fatti si sono svolti a Napoli, dove un uomo di 35 anni si è arrampicato dal balcone della casa dei suoi genitori perché non gli permettevano di entrare. Per l’ennesima volta li ha minacciati e terrorizzati. In preda alla paura la madre si è quindi recata dai Carabinieri in lacrime per raccontare ciò che stava accadendo.

Dopo le dichiarazioni dell’anziana donna di 70 anni gli agenti si sono precipitati sul posto. In casa c’era il padre del 35enne, un anziano uomo di 80 anni, era terrorizzato. Ai carabinieri ha raccontato che da circa un anno il figlio tossicodipendente li minacciava spesso e pretendeva da loro i soldi per acquistare la droga. Da tempo li faceva vivere nella paura ed è per questo che avevano deciso di non farlo più entrare in casa.

All’arrivo dei militari sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Napoli, il 35enne era ancora arrampicato al balcone e continuava a minacciare i genitori in preda all’agitazione. L’uomo è stato portato in caserma, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori ai danni dei genitori. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Poggioreale, dove è in attesa di giudizio. I familiari potranno finalmente tornare a vivere serenamente senza avere più paura di essere minacciati dal figlio per soldi.

