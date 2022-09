Tivoli, minaccia l’ex e il suo nuovo compagno: scatta il divieto di avvicinamento

È finalmente finito l’incubo di una donna perseguitata e minacciata per mesi dall’ex compagno, i fatti si sono svolti a Tivoli, comune della città di Roma. L’uomo, un 59enne, non riusciva ad accettare la fine della sua relazione con l’ex compagna ed era geloso del suo nuovo compagno. In più occasioni l’ha minacciata dicendole che avrebbe assunto qualcuno per fare del male al nuovo fidanzato.

In alcune occasioni lui stesso aveva provato a fare del male al nuovo compagno della vittima, tentando di investirlo con la sua auto. Quotidianamente il 59enne insultava l’ex compagna, si appostava sotto casa sua intimandola di mettere fine alla sua nuova relazione sentimentale altrimenti avrebbe fatto del male al suo fidanzato. I comportamenti dell’uomo era sempre più violenti e minacciosi, la donna da mesi viveva un vero e proprio incubo.

Stanca di essere perseguitata e minacciata dall’ex compagno la vittima si è rivolta alle forze dell’ordine per mettere fine alla sua paura e tornare a vivere serenamente. Nella giornata di ieri, lunedì 12 settembre 2022, gli agenti del commissariato di Tivoli-Guidonia, hanno eseguito nei confronti del 59enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento. L’uomo dovrà portare il braccialetto elettronico e ha l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 300 metri dalla casa dell’ex, dal luogo in cui lavora e dai posti che frequenta abitualmente.

