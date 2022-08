Napoli, minaccia il padre con un coltello per soldi: arrestato 27enne

La violenta vicenda si è svolta a Napoli, dopo una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche. Protagonista della vicenda un ragazzo di 27 anni, non appena è rientrato a casa era visibilmente agitato e ha iniziato a discutere con i suoi genitori. La lite ha preso presto una brutta piega, mentre litigava con il padre gli ha puntato un coltello alla gola e lo ha minacciato. Il motivo? Pretendeva da lui dei soldi.

Non era certo la prima volta che ciò accadeva, spesso infatti il ragazzo chiedeva somme di denaro ai suoi genitori, i suoi atteggiamenti col tempo stavano diventando sempre più violenti e pericolosi. In preda alla paura e stanca di vivere nel terrore la madre ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Napoli. Giunti sul posto gli agenti hanno provato a fermare il ragazzo, dopo una breve colluttazione sono riusciti a disarmarlo. Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

