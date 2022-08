Velletri, minaccia la madre con un coltello: 46enne arrestato

I fatti si sono svolti a Velletri, per mesi una donna anziana di 71 anni è stata minacciata e maltrattata dal figlio violento, un uomo di 46 anni. Il motivo? Pretendeva che assecondasse le sue continue richieste di denaro. Gli episodi di vessazione erano aumentati in modo considerevole da giugno, l’ultimo è avvenuto nei giorni scorsi all’interno della sua abitazione e ha spinto la vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine all’incubo che il figlio le stava facendo vivere.

In seguito all’ennesima lite violenta avvenuta tra madre e figlio tra le mura domestiche sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Velletri. In preda all’ira il 46enne ha minacciato la madre con un coltello e ha danneggiato molti oggetti in casa mettendola a soqquadro. Dopo aver svolto le dovute indagini gli agenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza. Nei confronti dell’uomo è stata emessa la misura cautelare in carcere. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dell’anziana madre. Dopo il suo arresto la 71enne potrà finalmente vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere minacciata e maltrattata dal figlio violento.

LEGGI ANCHE -> Roma, 42enne prende a pugni la moglie per strada: arrestato