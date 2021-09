Traffik, maltrattamenti e minacce all’ex: rapper condannato a tre anni

Gianfranco Fagà, meglio noto con lo pseudonimo di Traffik, è un rapper romano di 25 anni. Nei suoi confronti sono state rivolte le gravi accuse di maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata, violazione del domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. L’ex fidanzata lo aveva denunciato ad ottobre dello scorso anno quando non trovandola in ospedale il rapper si recò a casa sua. Era stata la madre della ragazza in quella occasione ad allarmare le forze dell’ordine.

Ai carabinieri aveva raccontato che Traffik l’aveva più volte minacciata di morte, tante erano state anche le violenze nei confronti della ragazza. Il 25enne dopo aver negato ogni accusa aveva insultato gli agenti, denigrandoli anche sulle sue Instagram Stories.

Si sono rivelate vere le accuse contro il rapper Traffik, la condanna è di 3 anni e due mesi

Dal processo di primo grado è venuto fuori che le accuse contro il rapper erano vere. Lui ha sempre negato, il Tribunale lo ha però condannato a tre anni e due mesi. Gianfranco Fagà al momento si trova già in carcere a causa di una condanna per rapina avvenuta a Roma nel 2019. I carabinieri lo avevano arrestato mentre si stava recando per un concerto in Svizzera.

