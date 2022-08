Roma, 42enne prende a pugni la moglie per strada: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella serata di Ferragosto a Roma, nella zona della Circonvallazione Cornelia. Un uomo boliviano di 42 anni in preda all’ira si è scagliato con violenza contro la moglie dopo una lite scoppiata tra loro mentre erano per strada. L’uomo l’ha colpita con due violenti pugni sul viso, l’ha fatta anche cadere sull’asfalto.

Ad allarmare le forze dell’ordine e il personale medico del 118 sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla violenta vicenda. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei militari e dei soccorritori sul luogo in cui si sono svolti i fatti nei giorni scorsi a Roma. Spaventata e ferita la vittima è stata subito portata all’ospedale Santo Spirito per ricevere le cure necessarie dopo che il marito violento l’ha aggredita. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 25 giorni a causa delle ferite riportate.

Il 42enne dopo aver aggredito la moglie è stato invece arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate. Dopo il processo per direttissima è stato momentaneamente rimesso in libertà in attesa di giudizio, gli inquirenti stanno decidendo in merito alla sua posizione.

