Il piccolo David, il bimbo di cinque anni che era stato rapito a Padova dal padre lo scorso martedì mattina mentre la madre lo accompagnava a scuola, è stato ritrovato ieri. La polizia romena lo ha rintracciato a bordo di un treno al confine tra Romania e Ungheria, insieme a lui c’era anche il padre, Bogdan Hristache. Qualche anno fa l’uomo lo aveva già sequestrato, lo aveva restituito alla madre dopo mesi.

In seguito al primo rapimento nei confronti dell’uomo era stato disposto il divieto di avvicinamento, lui però lo ha rapito di nuovo. Quando padre e figlio sono stati rintracciati sul treno l’uomo non ha opposto resistenza, al contrario è stato molto collaborativo con i poliziotti. Le autorità non hanno trattenuto Hristache, è infatti libero. David sta bene ed è stato portato in un posto sicuro, sotto la protezione di un giudice civile. Al momento non è noto quando tornerà in Italia.

Il padre del bimbo di cinque anni è indagato in Italia per sottrazione di persona incapace. A quanto pare sono state delle foto pubblicate sui social a tradirlo, dove si è mostrato insieme al figlio. In alcune si vede che il piccolo è sul treno, in un altro scatto lo ritrae in un McDonald’s. Dopo varie indagini e ricerche le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarli.