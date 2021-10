David rapito dal padre, la madre lancia un appello: “Portami il bambino”

Alexandra Moraru, una ragazza di 26 anni di origine rumena ha lanciato un appello a Chi l’ha visto dopo aver accusato l’ex compagno di aver rapito il figlio David, un bimbo di cinque anni. La ragazza da circa due anni vive a Padova, oggi è disperata perché non ha alcuna notizia del figlio.

Il suo appello è andato in onda nel corso della puntata di ieri, 6 ottobre 2021, tra le varie cose rivolgendosi all’ex compagno ha detto: “Bogdan, portami il bambino a casa, voglio sapere come sta. Lui ha bisogno di me e io di lui, per favore”. La 26enne ha raccontato che l’ex ha rapito il figlio nella mattina del 5 ottobre, intorno alle 8. Mentre stava accompagnando il piccolo David all’asilo è stata seguita da tre persone, mentre due uomini la tenevano ferma l’ex ha portato via il bimbo dopo averlo caricato su un furgone nero. La conduttrice ha invitato tutti coloro che potrebbero aver visto il van a fare una segnalazione. Al momento non sanno se siano ancora in Italia.

Non è la prima volta che l’ex compagno della 26enne rapisce il figlio, ad ottobre del 2018 lo aveva già sequestrato. L’uomo lo aveva riconsegnato alla donna a giugno del 2019, per mesi lei non aveva avuto la possibilità di vederlo. In seguito al primo rapimento nei confronti dell’ex della Moraru era stato disposto il divieto di avvicinamento, lui però lo ha rapito di nuovo.

