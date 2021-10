Bologna, 12enne si suicida: tra le mani un biglietto con scritto “Scusatemi”

Tragedia a Bologna nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 ottobre.

Verso le 17:30 una ragazzina di solo 12 anni ha deciso di farla finita, gettandosi nel vuoto dal balcone sito al quarto piano di un palazzo.

Il dramma, sul quale sono in corso le indagini per una spiegazione, è accaduto nella zona periferica della città.

Alla sua famiglia la ragazza ha lasciato un solo biglietto: “Scusatemi per quello che ho fatto“.

Inutili tutti i tentativi di soccorrerla, anche da parte del personale del 118 intervenuto tempestivamente appena saputo dell’accaduto.

Sul caso ora indagano le forze dell’ordine.

Bologna: lo shock dei familiari

La famiglia della ragazzina, di origine straniera e residente da tanti anni in Italia, è sotto shock.

La dodicenne è caduta al suolo all’interno del cortile condominiale, morendo poco dopo durante i tentativi di soccorso.

In base a quanto si apprende dalle fonti, la giovane era in casa insieme a sua madre e alla sua sorellina più piccola.

Il padre, invece, era ancora fuori per lavoro.

La giovane avrebbe inscenato l’uscita da casa, salutando la sorella e la madre presenti.

Invece di andare dagli amici ha aperto la finestra di casa, scavalcato il parapetto e si è lanciata nel vuoto.

La verità forse nel telefono cellulare

A cadere nel vuoto insieme alla ragazza anche il telefono cellulare, tenuto tra le mani dalla giovane.

Gli inquirenti, in queste ore, stanno cercando di capire il movente di un tale simile, violento e disperato.

Da alcune fonti pare che la 12enne non soffrisse di problemi psicologici ne vivesse una situazione familiare difficile.

Eppure è emerso che qualche giorno fa avrebbe raccontato a sua madre di non stare bene: una confidenza senza spiegazioni più approfondite ma che non aveva destato sospetti in famiglia.

Il caso ora è nelle mani della Procura ordinaria e quella per i minorenni.

Verrà aperto un fascicolo con l’ipotesi di istigazione al suicidio e verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sui punti oscuri di questa vicenda.