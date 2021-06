Raquel Sànchez Silva: la star sposata con Mario Biondo quando è morto

Il nome di Raquel Sànchez Silva è salito agli onori della cronaca per il suo ruolo apparentemente ambiguo nella morte del marito. Raquel è una star spagnola, giornalista e conduttrice di importanti programmi televisivi delle emittenti iberiche. Tra gli show di successo presentati dalla donna spicca Supervivientes, il corrispettivo del nostro L’isola dei famosi. Proprio sul set di uno dei programmi per cui lavora, Raquel Sànchez Silva conosce Mario Biondo, cameraman italiano facente parte del set. È il 2011 e tra i due è amore a prima vista: Raquel e Mario Biondo si sposano un anno dopo. Il matrimonio viene celebrato a Taormina, in Sicilia, nella terra natia del cameraman.

La morte di Mario Biondo e i dubbi sul coinvolgimento della moglie

Poco meno di un anno dopo il “sì“, il corpo di Mario Biondo viene ritrovato senza vita in casa sua. Gli inquirenti inquadrano il caso come suicidio: Mario Biondo si sarebbe impiccato nel proprio appartamento. Fin da subito, però, i genitori della vittima avanzano l’ipotesi che non si tratti di suicidio: nella vita di Mario non si trovano elementi capaci di spiegare il gesto. Diversi anni dopo, il programma Mediaset Le Iene, solleva nuove ombre sul decesso di Mario Biondo. Secondo una delle ipotesi dell’inchiesta, Raquel Sànchez Silva sarebbe stata coinvolta nella morte del marito.

La causa sarebbe riconducibile a questioni di droga. Raquel, poco dopo, deposita una denuncia nei confronti della famiglia di Mario Biondo e del programma Le Iene sostenendo che quanto riportato nel corso del servizio andato in onda non corrisponde a realtà. La conduttrice ha definito l’inchiesta: “un’autentica campagna di molestie attraverso i social e con l’aiuto del Gruppo Mediaset”. La famiglia di Mario Biondo, dal canto suo, ha risposto che non si fermerà di fronte alle denunce, ma che proseguirà nella ricerca della verità.

Leggi anche: Mara Venier, l’annuncio della conduttrice dopo la disastrosa operazione ai denti

Raquel Sànchez Silva oggi

Ciò che ha sconvolto l’opinione pubblica è l’apparente freddezza con la quale Raquel Sànchez Silva ha reagito alla morte del marito. I genitori sostengono di essere stati a malapena avvisati del decesso di Mario.

In seguito all’evento, Raquel Sànchez Silva, si è ritirata dalle scene per circa un anno. Trascorso questo lasso di tempo, la donna è tornata in televisione con la pubblicazione di un libro e nuovi programmi. Dal giugno 2014 Raquel ha ufficializzato la relazione con il produttore Matias Dumont, dal quale ha avuto due figli.