Spresiano, 38enne accoltella il compagno dopo una lite: arrestata

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di venerdì 19 agosto 2022 a Spresiano, in provincia di Treviso. Dopo una lite furiosa scoppiata tra le mura domestiche una donna di 38 anni di origine brasiliana è andata su tutte le furie e si ha lanciato un grosso coltello contro il compagno, un 24enne originario di Brescia.

Poco dopo la donna ha continuato a scagliarsi violentemente contro il compagno, ha preso un altro coltello e lo ha più volte ferito. I diversi fendenti gli hanno procurato ferite profonde all’avambraccio sinistro, l’uomo ha perso molto sangue. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui è avvenuta la vicenda nei giorni scorsi a Spresiano. Giunti sul posto i Carabinieri hanno subito bloccato la donna e l’hanno arrestata con la grave accusa di lesioni personali aggravate. Per aver accoltellato il compagno nei confronti della 38enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Sul luogo dell’aggressione anche il personale medico del 118, i sanitari hanno subito trasportato il 24enne all’ospedale di Treviso dove è stato visitato e medicato. L’uomo è ancora ricoverato ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE -> Sperlonga, due ragazze aggredite da un 40enne: erano mano nella mano