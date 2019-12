Roma: litiga con il suo coinquilino e lo acceca con lo spray al peperoncino

La violenta vicenda si è svolta a Roma, in via Casilina. A seguito di una lite alquanto furiosa, un ragazzo di 26 anni ha aggredito il suo coinquilino, un ragazzo di 30 anni di origine colombiana, accecandolo con uno spray al peperoncino. Le forti urla e le richieste di aiuto che provenivano dall’abitazione dei due ragazzi hanno preoccupato non poco i loro vicini di casa, i quali hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Roma. Giunti sul posto hanno sentito un intenso odore di spray al peperoncino, dopo essere entrati all’interno dell’abitazione hanno trovato il 30enne con il viso eccessivamente arrossato, faceva anche fatica a respirare. Gli agenti hanno subito chiamato il 118. Nella pattumiera hanno trovato lo spray al peperoncino usato dal 26enne per aggredire il suo coinquilino.

Mentre il personale medico del 118 stava medicando il ragazzo, il suo coinquilino ha tentato di aggredirlo di nuovo, questa volta però ad impedirglielo ci hanno pensato i poliziotti. Dopo averlo bloccato gli agenti hanno arrestato il 26enne con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato in Questura nelle camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima. Il 26enne dovrà rispondere anche del reato di lesioni personali aggravate.