La violenta vicenda si è svolta nella serata di Ferragosto a Sperlonga, in provincia di Latina. Due ragazze sono state improvvisamente aggredite da un uomo di 40 anni circa, il motivo? La loro omosessualità. Le due vittime si trovavano all’interno di un parcheggio, camminavano tranquille mano nella mano. L’uomo che le ha aggredite era insieme ai familiari e spingeva un passeggino.

Sembra che il 40enne si sia infastidito non appena ha visto le giovani donne mano nella mano, un normale gesto affettuoso tra persone che si amano e si vogliono bene che però lui non ha accettato. Tra loro è presto scoppiata una lite alquanto animata, l’uomo ha poi colpito una delle due donne. Trasportata in ospedale è stata subito visitata e medicata, i medici l’hanno poi dimessa con una prognosi di sette giorni a causa del trauma riportato.

In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Sperlonga. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Dopo ciò che è successo l’ipotesi di reato è quella di lesioni. In moltissimi hanno commentato la vicenda, tra questi anche Nicola Zingaretti. Su Twitter il presidente della regione Lazio ha scritto: “A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? No. In prima linea contro omofobia, per dare più diritti e tutele alle persone Lgbt+”.

