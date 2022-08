Litiga con l’amica durante la vacanza e la uccide: arrestato 30enne

Un uomo e una donna di 30 e 40 anni sono i protagonisti della violenta vicenda, entrambi italiani erano in vacanza insieme in Croazia. Inizialmente si pensava che fossero marito e moglie, ma erano solo amici. Per trascorrere qualche giorno di relax e vacanza si erano recati a Umago, all’interno del villaggio di Zacchigni.

Quella che doveva essere una piacevole vacanza si è però trasformata in una vera e propria tragedia. Stando alle prime informazioni del caso i due avrebbero litigato per ore nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto 2022. La furiosa lite ha preso poi una brutta piega sfociando in un omicidio. Intorno alle 5 del mattino immediato è stato l’intervento del personale medico e delle forze dell’ordine sul luogo in cui è avvenuta la violenta aggressione. L’appartamento era a soqquadro, finestre e arredamento erano distrutti, sembra però che per uccidere l’amica il 30enne non abbia usato nessuna arma.

La donna era gravemente ferita all’arrivo dei soccorritori, questi però non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita, la 40enne infatti è morta poco dopo. Giunti sul posto gli agenti hanno fermato e arrestato il 30enne, è infatti sospettato di aver ucciso la vittima. Le indagini chiariranno con esattezza come si sia svolta la vicenda e come l’uomo abbia ucciso l’amica.

LEGGI ANCHE -> Senigallia, padre e figlio travolti da un treno merci: morti entrambi