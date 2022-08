Senigallia, padre e figlio travolti da un treno merci: morti entrambi

Dramma nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto 2022 nella stazione di Senigallia, in provincia di Ancona. Due uomini hanno tragicamente perso la vita. Padre e figlio di 63 e 26 anni sono stati improvvisamente travolti da un treno merci. Entrambi originari di Perugia si trovavano lì per qualche giorno di vacanza e relax, una vacanza che però si è trasformata in una vera e propria tragedia.

All’arrivo del treno i due si trovavano sui binari, il conducente del convoglio non ha potuto fare nulla per evitarli. A causa del violento impatto i loro corpi sono sbalzati a molti metri di distanza, sono morti praticamente sul colpo. Tutto è avvenuto nella stazione di Senigallia davanti agli occhi increduli e disperati della moglie e madre delle due vittime, la donna in preda alla disperazione ha iniziato ad urlare e a chiedere aiuto.

Sul luogo della drammatica vicenda immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco con più mezzi, due ambulanze del 118, la Polfer e i carabinieri per i dovuti rilievi del caso. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime. Non è chiaro cosa ci facessero i due sui binari, se stessero attraversando o se il 63enne stesse tentando di fermare il figlio dall’intenzione di suicidarsi.

