Tragico incidente in autostrada: morti sul colpo padre e figlio di 11 anni

Il tragico incidente si è svolto nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022 sull’autostrada A21, nel tratto tra Casteggio e Voghera, nel Pavese. Un’auto in cui viaggiavano cinque persone, una famiglia, è stata improvvisamente travolta da un altro veicolo. Nel terribile schianto un ragazzino di soli 11 anni è finito sull’asfalto morendo praticamente sul colpo.

Il padre della giovane vittima, un uomo di 45 anni, è subito uscito dall’auto per prestare soccorso al figlio. Arrivato in strada è stato però travolto da un terzo veicolo ed è morto anche lui sul colpo. In auto viaggiavano anche la madre 45enne dell’undicenne, la sorella di 4 anni e i fratelli di 14 e 15 anni. Anche loro hanno riportato delle ferite ma non rischiano la vita. Nell’altro veicolo quattro persone, tutti hanno riportato delle ferite ma nemmeno loro sembrano essere in pericolo di vita.

Sul luogo della tragica vicenda avvenuta stanotte sull’Autostrada A21 immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. La polizia indaga per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. Le indagini stabiliranno chi è responsabile del drammatico incidente che ha causato la morte di due persone.

