Messico, camion si scontrano con a bordo migranti: 54 morti e 105 feriti

La tragica vicenda è avvenuta in Messico, nel Chiapas, dove due camion si sono scontrati. A bordo di uno dei due viaggiavano dei migranti, il bilancio delle vittime è terribile, ci sono stati 54 morti e 105 feriti. Le vittime si trovavano nel rimorchio di uno dei camion, questo si è capovolto e per molti di loro non c’è stato nulla da fare.

L’ufficio del procuratore rende noto che a provocare il drammatico e grave incidente è stato uno dei due camion. Questo viaggiava ad una velocità eccessiva, si è ribaltato in curva scontrandosi con l’altro camion. Rutilio Escadon, il governatore del Chiapas, ha fatto sapere che tre dei feriti si trovano in condizioni molto gravi a causa dell’incidente, ha poi rivelato che 22 di loro sono donne e 83 sono uomini.

Tramite un tweet pubblicato nelle scorse ore sul suo account Twitter, il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ci ha tenuto a manifestare il suo cordoglio e tutta la sua solidarietà per l’incidente che ha causato il decesso dei migranti provenienti dall’America centrale, a detta sua ciò che è successo è ‘molto doloroso’. Anche il governatore del Chiapas ha manifestato la sua solidarietà alle famiglie delle vittime del terribile incidente. Rutilio Escadon ha inoltre promesso ai feriti una pronta assistenza e un’inchiesta che servirà a stabilire con certezze di chi è la responsabilità dell’incidente.

