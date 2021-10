Donna minaccia il suicidio, carabiniera la salva: “La immaginavo nel vuoto…”

Si parla ancora della carabiniera 25enne, Martina Pigliapoco, che lo scorso 4 ottobre è riuscita a salvare una donna intenzionata a togliersi la vita lanciandosi da un ponte tibetano a causa dei suoi problemi economici. Giunta sul posto l’agente l’ha vista in pericolo ed è subito salita sul ponte con la speranza di farle cambiare idea.

La donna la minacciava di gettarsi se si fosse avvicinata troppo a lei, per tranquillizzarla si è seduta sul ponte e ha iniziato a cercare un dialogo. Le ha parlato dei suoi figli, della sua famiglia e alla fine è riuscita a convincerla a non togliersi la vita. In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha raccontato che le due si sono abbracciate e sono scoppiate in un pianto liberatorio quando tutto è finito.

Nel corso dell’intervista la carabiniera Martina Pigliapoco ha svelato quale è stato per tutto il tempo il suo pensiero quando provava a convincere la disperata donna a non gettarsi giù. Tra le varie cose ha detto: “L’immagine che ho avuto davanti agli occhi per tutto il tempo è di lei che volava giù e di me che non riuscivo a fermarla.” Ha poi continuato dicendo che non avrebbe potuto far nulla se si fosse davvero lasciata andare, non poteva prenderla in alcun modo. Ha poi aggiunto: “L’immaginazione andava alla figura di lei che cadeva nel vuoto, mentre io non riuscivo a far niente. Riuscivo a scacciare quell’immagine solo pensando di riabbracciarla alla fine.”