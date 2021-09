Estensione green pass, da ottobre obbligatorio anche per i lavoratori

Sembra esserci il via libera per l’estensione del green pass a partire dal mese di ottobre. La certificazione verde, infatti, diventerà obbligatoria anche per i dipendenti pubblici e per tutti i lavoratori di alcuni settori in cui già i clienti devono esserne in possesso: è il caso di bar, ristoranti e palestre.

Estensione green pass: le ultime proposte del governo

Il governo si riunirà nelle prossime settimane per approvare il nuovo decreto, anche se la maggioranza sembra essere ancora divisa su alcune questioni. In particolare, c’è ancora l’obbligo vaccinale che desta diverse perplessità. Soprattutto la Lega di Salvini si è detta contraria a questa nuova misura. Intanto, i primi che già dovranno provvedere a mettersi in regola con il possesso del green pass saranno soprattutto i ristoratori, gli addetti ai trasporti a lunga percorrenza e i gestori di piscine e palestre. Stessa regola varrà anche per tutti i dipendenti, che dovranno dunque sottoporsi alla vaccinazione completa. Queste categorie, dunque, si aggiungeranno al personale scolastico e sanitario, per i quali è già prevista l’obbligatorietà sul possesso della certificazione verde.

Le parole di Orlando e Brunetta