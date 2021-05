Tra le misure più discusse dal Governo c’è il nuovo piano “salva estate”, un programma completo che il premier Draghi, insieme alla cabina di regia politica, sta mettendo a punto. Si tratta del prossimo passo verso il cammino delle riaperture. Dal coprifuoco al green pass, tante le novità che saranno previste nelle prossime settimane. Gli italiani si preparano così a una stagione di maggiore libertà, non senza alcuni accorgimenti.

I punti principali del piano “salva estate”

Uno degli argomenti all’ordine del giorno è sicuramente quello del coprifuoco. Mentre l’intenzione è quella di posticiparlo alle 23 a partire dalla seconda metà di maggio, l’idea della Lega e di Matteo Salvini è ben diversa. Il partito supportato anche delle Regioni, chiede di annullarlo definitivamente così da dare la possibilità alle attività commerciali di poter lavorare liberamente. Un ritorno verso la normalità è la prerogativa del Governo che, però, vuole continuare sulla linea della cautela. Anche se la curva dei contagi ha iniziato la sua lenta discesa, è ancora troppo presto per poter dare il via libera a tutte le attività. Per questo motivo, si stanno valutando le misure da prendere singolarmente.

Il ritorno dei turisti in Italia

Altro tema bollente è quello relativo al settore del turismo. Come confermato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, l’attuale misura che prevede l’obbligo di quarantena a chi rientra dall’estero non verrà rinnovata alla sua scadenza. Ciò significa che dal 16 maggio si potrà tornare a viaggiare liberamente, ma i cittadini provenienti dall’Europa dovranno avere con sé il famoso green pass. Il certificato, già attivo per gli italiani che scelgono di spostarsi tra regioni di colore rosso o arancione, verrà rilasciato solo in presenza di determinate condizioni. In questo modo, si potrà favorire l’ingresso in Italia dei turisti stranieri, offrendo una boccata d’aria a uno dei settori in maggiore crisi.

La crisi del settore degli eventi e dei matrimoni

Tra questi, però, c’è anche quello dei matrimoni e degli eventi. Tante le persone che, ad oggi, non hanno ricevuto alcuna indicazione su come e quando si potrà ripartire. Per questo motivo, il Governo dovrà varare dei nuovi protocolli ad hoc per permettere la loro riapertura. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova data chiave sarà quella del 15 giugno quando si potrà tornare a festeggiare i lieti eventi solo per coloro che si trovano in zona gialla.

Leggi anche: Un razzo cinese in “caduta libera” potrebbe colpire l’Italia