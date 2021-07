Green Pass, l’Italia pensa al modello francese: tutte le ipotesi del governo

Il governo si prepara a valutare tutte le possibili ipotesi sull’utilizzo del Green Pass in Italia. Il modello francese adottato da Macron piace ad alcuni esponenti della maggioranza, ma altri parlamentari si sono nettamente opposti a quanto già annunciato dalla Francia.

La situazione in Italia

La situazione sta diventando sempre più preoccupante. Il continuo aumento dei contagi, che nell’ultima settimana è di +70% rispetto a quella precedente, sta convincendo il governo a prendere nuove misure. Mentre alcune regioni potrebbero rischiare di lasciare la zona bianca, i governatori insistono per rivedere i parametri. Le ospedalizzazioni sono diminuite abbondantemente rispetto ai mesi scorsi e le terapie intensive sono quasi del tutto vuote. Per questo motivo, si terrà conto anche di questo aspetto per evitare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini. Nel frattempo, però, si pensa al rilascio del Green Pass solo a coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale e non dopo la prima dose, come avvenuto fino ad oggi.

Le ipotesi del governo sull’uso del Green Pass in Italia

La Francia di Macron ha già annunciato che il Green Pass sarà necessario per entrare al ristorante e per partecipare agli eventi pubblici. E, allo stesso tempo, verrà richiesto sui mezzi di trasporto pubblico a lunga percorrenza come aerei e treni. Questa decisione ha portato a un improvviso boom di prenotazioni per le vaccinazioni e si crede che questo tipo di misure possa convincere anche gli italiani. Infatti, la campagna vaccinale ha subito una vera e propria frenata e, secondo alcuni esponenti del governo, rendere obbligatorio il Green Pass porterebbe a un aumento dei vaccinati. In particolare, si sta pensando di utilizzare la certificazione per partecipare agli eventi all’aperto come concerti e partite. Stessa cosa per quanto riguarda l’entrata in discoteca e nei ristoranti. Alcuni gestori non sono d’accordo e hanno già annunciato che si ribelleranno nel caso in cui venisse confermata. Tra le ipotesi c’è anche l’uso del pass per le palestre, ma il governo effettuerà le sue valutazioni nei prossimi giorni.

