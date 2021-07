Allarme contagi dopo la festa per gli Europei: l’appello degli esperti

Il diffondersi della variante Delta comincia a preoccupare anche in Italia tanto da lanciare un vero e proprio allarme contagi. La situazione potrebbe degenerare già nelle prossime settimane, dopo i festeggiamenti avvenuti in tutta Italia per la vittoria degli Europei.

Scoppia l’allarme contagi dopo gli Europei

In particolare, ciò che fa temere gli esperti è anche quanto accaduto nella giornata di ieri tra le strade di Roma. La Nazionale Italiana, dopo essere stata accolta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha sfilato per le vie della capitale. Una celebrazione accompagnata da una marea di tifosi accorsi per salutare da vicino i calciatori e festeggiare insieme a loro l’importante traguardo. Tanti gli abbracci visti in quest’ultime ore e, anche per questo motivo, si pensa già a quello che potrà accadere tra qualche settimana. Anche se ancora è troppo presto per vederne gli effetti, in Italia si è già assistito a un aumento del 51% dei casi. Infatti, dopo settimane in cui la curva aveva mostrato una lenta e graduale discesa, è tornata nuovamente a salire. La responsabile dei nuovi contagi resta la variante Delta, che corre sempre di più.

Le previsione degli esperti

Sul suo account Twitter, la responsabile tecnica per il Covid dell’OMS aveva scritto: “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia #COVID19 non si prende una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante“. Il riferimento era agli spettatori presenti alla finale di Euro 2020. Sugli spalti di Wembley, il distanziamento e tutte le misure di sicurezza previste sono venute a mancare. Una scelta fatta dal governo inglese che, data anche la situazione in Inghilterra, ha fatto molto discutere. Secondo l’immunologo Sergio Abrignani, entro agosto l’Italia raggiungerà l’attuale cifra del Regno Unito, con circa 30mila nuovi positivi al giorno. Un allarme, quello lanciato dagli esperti, di cui si potrà avere conferma solo nelle prossime settimane.

