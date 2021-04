Vacanze estive 2021: ecco come si prepara il turismo

Le località turistiche più gettonate, come Venezia, Cortina ma anche le spiagge della Romagna e della Sardegna, guardano con fiducia verso le prossime vacanze estive del 2021.

L’unica certezza è che gli italiani vogliono partire. Tante sono le strategie attuate per rispondere alla concorrenza dei Paesi esteri, come assicurazioni senza penali ai tamponi negli hotel.

Vacanze estive 2021: in Romagna pronti per l’estate

Lungo i 100 chilometri della Riviera Romagnola tutto è predisposto. Da Riccione a Cattolica, i bagnini si dichiarano pronti ad aprire la stagione estiva.

Il 29 maggio è la data fissata per la partenza, con protocolli simili a quelli del 2020. Gli ombrelloni dovranno occupare fino a 12 metri quadrati, 18 nelle spiagge più grandi e 10,5 in quelle più piccole.

300.000€ sono i fondi investiti dalla Regione, con una campagna pubblicitaria pensata appositamente per la Notte Rosa, programmata tra la fine di luglio e l’inizio di Agosto.

Firenze e le novità culturali

Per gli amanti delle città d’arte, delle vacanze all’insegna di musei e tour culturali, Firenze si prepara con decine di progetti, come Be.Long, un sistema per incentivare gli affitti a lungo termine con delle agevolazioni fiscali.

Inoltre, L’Assessore al Turismo, Cecilia Del Re, ha lanciato il progetto FeelFlorence, un’app innovativa per scoprire luoghi di Firenze che esulano dai tour tradizionali.

In questo modo i turisti possono cercare meraviglie poco note senza creare assembramenti.

Boom di prenotazioni in Sardegna

Nel periodo in cui la Sardegna è stata premiata con la zona bianca si è verificato un vero e proprio boom di prenotazioni per le prossime vacanze estive. Con l’arrivo della zona rossa, però, i telefoni non hanno più squillato e sull’isola è calato il silenzio.

I segnali sono contrastanti: l’apertura degli hotel più lussuosi è slittata a data da destinarsi e le camere disponibili partono da 2.000€ in sù.

Paolo Manca, Presidente di Federalberghi, si dice perplesso e dubbioso su come andrà la prossima estate.

Vacanze estive 2021: Venezia riparte con il Salone Nautico e la Biennale

Per Venezia maggio sarà il mese della ripartenza, con la Biennale Architettura in programma dal 22 maggio e con il Salone Nautico dal 29 del mese.

L’Assessore al Turismo, Simone Venturini, si dice “pronto a riprendere con eventi in presenza, anche se servono indicazioni chiare da parte del Governo.”

La città lagunare, inoltre, si prepara a riaprire Punta della Dogana, presso la Fondazione Pinault e, nel mese di settembre, Palazzo Ducale ospiterà la mostra “Venezia, nascita e rinascita”.

Cortina punta tutto sugli stagionali

Cortina è ottimista per le vacanze estive. Roberta Alverà, Presidente degli albergatori, si dice “flessibile sulle prenotazioni, con garanzie su cancellazioni e rimborsi. L’obiettivo sarà vaccinare tutti gli addetti del settore alberghiero.”

Il mese di maggio porterà la riapertura anche delle funivie Lagazuoi, Tofana e Faloria con i protocolli indicati.