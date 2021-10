Carabiniere salva donna dal suicidio: “È stata un’emozione immensa”

Martina Pigliapoco, un carabinieri di 25 anni, ha salvato la vita ad una donna nella giornata di ieri 4 ottobre 2021 in provincia di Belluno. La donna a causa dei suoi problemi economici voleva lasciarsi da un ponte tibetano ma l’agente è riuscita a farle cambiare idea. In un’intervista concessa telefonicamente a Fanpage la giovane eroina parlando della vicenda ha detto: “È stata un’emozione immensa e una grande soddisfazione sapere di aver salvato una persona in un momento così difficile”.

La 25enne era insieme ad un collega quando hanno ricevuto la segnalazione, giunti sul posto hanno visto che la donna era in pericolo ed è subito salita sul ponte. È rimasta un po’ distante da lei perché l’aveva minacciata di buttarsi se si fosse avvicinata ancora. Ha raccontato che la donna era sconvolta e non riusciva nemmeno a parlare. Ha parlato a lungo con la donna, sono rimaste sul ponte insieme quasi quattro ore, le ha confessato che aveva paura di non riuscire a pagare le spese di casa e di non poter garantire un futuro alle sue figlie, per questo voleva togliersi la vita.

Carabiniere salva donna dal suicidio, ecco cosa hanno fatto le due donne quando si sono avvicinate

Quando ha telefono ad un familiare la donna è scoppiata a piangere, in quel momento Martina Pigliapoco è riuscita a fare qualche passo verso di lei. Nel corso dell’intervista la 25enne ha poi raccontato che quando le due si sono avvicinate si sono abbracciate e sono scoppiate a piangere in un pianto liberatorio. Ha poi aggiunto: “Per strada mi ha detto di aver fatto un errore. Ha capito che, nonostante tutte le difficoltà, la famiglia è sempre con lei e l’ha sempre sostenuta.”

LEGGI ANCHE -> Alex morto a soli due anni: i genitori erano in causa per l’affidamento