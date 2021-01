Braone, 54enne cade dal terzo piano. Tentato suicidio? Gli agenti indagano

La drammatica vicenda si è svolta intorno alle 4 della notte tra domenica 3 e lunedì 4 gennaio 2021 a Braone, in provincia di Brescia. È successo all’interno di un appartamento situato al terzo piano in via San Marco, mentre la moglie dormiva un uomo di 54 anni è precipitato dalla finestra di casa loro. Cadendo ha fatto un volo di circa dieci metri ed è finito sull’asfalto.

Dopo essersi accorta di ciò che era appena successo la moglie dell’uomo ha subito allarmato il 118. Immediato è stato l’intervento di un’ambulanza, dell’elisoccorso e di un’automedica sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Braone. Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. Dopo averlo stabilizzato i sanitari hanno trasportato d’urgenza il 54enne in ospedale, al Civile di Brescia. Quando sono arrivati sul luogo della vicenda i sanitari lo hanno trovato cosciente, le sue condizioni erano però molto gravi.

Giunto in ospedale l’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato. I carabinieri indagano sulla vicenda per cercare di chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. Al momento non è chiaro se quello del 54enne sia stato un gesto disperato o un incidente. Al momento si pensa però che l’uomo volesse togliersi la vita.