Testaccio, 15enne tenta il suicidio: si è buttata dal terzo piano, è grave

Sfiorata la tragedia a Testaccio, noto quartiere di Roma, una ragazza di soli 15 anni ha tentato il suicidio. La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 2 giugno 2020, intorno alle 9. Stando alle prime informazioni sul caso fornite dalle forze dell’ordine, la ragazzina in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche con i suoi genitori si è chiusa in bagno. In preda alla rabbia e allo sconforto si è lanciata dalla finestra, l’appartamento si trova al terzo piano.

Ad allarmare il personale del 118 sono stati alcuni passanti dopo aver visto la 15enne ferita in strada. Immediato è stato l’intervento di un’ambulanza sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nella giornata di ieri nella zona Testaccio di Roma. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma in pericolo di vita. In seguito alla caduta ha riportato diverse e gravi ferite agli arti inferiori.

Sul luogo della vicenda si sono precipitati anche i carabinieri, gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda e i motivi che hanno spinto la giovane 15enne a lanciarsi dal terzo piano. La ragazza è arrivata in ospedale in gravi condizioni, si attendono aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute.