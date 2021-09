A Milano e dintorni nella giornata di lunedì due adolescenti si sono tolti la vita, anche un’altra ragazzina ha provato a suicidarsi ma fortunatamente non c’è riuscita. Cosa hanno in comune i tre giovani ragazzi? Per tutti loro sarebbe stato il primo giorno di scuola. La prima drammatica vicenda si è svolta intorno alle 7 del mattino a Bollate, una ragazza di 15 anni dopo essersi svegliata si è lanciata dal settimo piano.

I genitori della giovane vittima si sono precipitati giù ma per la figlia era ormai troppo tardi, il violento impatto non le ha lasciato scampo. Immediato è stato l’intervento delle ambulanze sul luogo della vicenda, il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I familiari sono sotto shock, a detta loro la figlia non aveva mai manifestato segnali che lasciassero pensare che voleva suicidarsi.

Milano, tre adolescenti si gettano dal balcone: due sono morti, una è grave

Una 12enne poco dopo ha tentato il suicidio in zona Cenisio, in periferia di Milano. Anche lei si sarebbe dovuta recare a scuola per il suo primo giorno ma dopo essersi arrampicata alla ringhiera del balcone si è lasciata dal quarto piano. Tempestivo è stato l’arrivo dei sanitari, al loro arrivo era ancora viva. I medici dopo averla stabilizzata l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni gravissime. La giovanissima ragazza non ha ancora ripreso conoscenza, si trova ricoverata nel reparto di neurochirurgia in rianimazione.

È un 15enne di origine cinese la terza vittima, anche lui per togliersi la vita si è lanciato nel vuoto dal balcone dell’appartamento in cui viveva con la sua famiglia. In zona Comasina si è buttato dal 12esimo piano, a causa dell’impatto violentissimo è morto sul colpo. Dopo questi drammatici episodi di suicidi la Procura dei Minori ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio a carico d’ignoti.

