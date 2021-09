Savona, auto travolge 5 ciclisti: 2 sono in gravi condizioni [VIDEO]

In un normale pomeriggio di domenica 12 settembre a Carcare, in provincia di Savona, si è verificata una tragedia.

Durante la gara “3° Granfondo delle Alpi Liguri” 5 ciclisti sono stati investiti da una macchina.

Due di loro si trovano in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Savona: la dinamica dell’incidente

Tutto è accaduto intorno alle 13:30 a pochi metri dal traguardo.

Un ragazzo di 20 anni neopatentato, alla guida di una Fiat Panda, si sarebbe immesso in via Barrili uscendo dal cancello di casa, travolgendo i cinque ciclisti che stavano arrivando.

Intervenuta la Croce Bianca di Carcare e di Altare, l’automedica 118 e i Carabinieri di Carcare, per i soccorsi e i rilievi del caso.

Il vincitore della gara sarebbe proprio il più grave, trasportato al Santa Corona in elisoccorso per una frattura alla gamba e contusioni varie.

Il ragazzo alla guida era completamente disperato per l’accaduto e tutta l’area subito transennata per consentire i soccorsi e i rilievi.

Molte polemiche sull’accaduto

La gara, organizzata dalla società GS Loabikers di Loano, era regolarmente autorizzata.

I carabinieri dovranno accertare le dinamiche dell’incidente e se le responsabilità sono da indirizzare unicamente al giovane conducente dell’auto.

Molte le polemiche sui social.

Chi dice che vi erano poche indicazioni e alcune strade in discesa come a Bormida non erano chiuse al traffico , ma anche chi sottolinea che non era passata nessuna macchina prima dell’arrivo dei ciclisti in finale.

Altri utenti incolpano la colpa della mancanza delle informazioni all’amministrazione comunale, che ha concesso l’utilizzo delle strade coinvolgendo il personale della Protezione Civile.

Chafik Elketani: la strage simile nel 2010

Questa triste storia rimanda il pensiero alla strage del 2010 per mano di Chafik Elketani, che falciò e uccise 8 ciclisti.

Era il 5 dicembre 2010 quando Chafik Elketani, 21 anni, residente a Gizzeria in provincia di Catanzaro, si macchiò di una terribile strage.

In base agli esami eseguiti dopo l’incidente, l’uomo era sotto effetto di droghe.

Inoltre, guidava senza patente, ritirata sette mesi prima a causa di un sorpasso azzardato.

Elketani ha tentato un sorpasso perdendo il controllo dell’auto e finendo fuori strada, mentre dal lato opposto arrivava il gruppo di ciclisti.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo plurimo.