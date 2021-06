Cagliari, 19enne investe con l’auto madre e figlia di 4 anni: era ubriaca

La tragica vicenda si è svolta nella notte tra sabato 5 e domenica 6 giungo 2021 a Quartu Sant’Elena, comune della città di Cagliari. Una donna di 37 anni e la figlia di soli 4 anni sono state travolte da un’auto mentre stavano attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. Alla guida del veicolo che le ha investite una ragazza di 19 anni.

Dopo averle colpite con la sua auto la studentessa 19enne si è subito fermata per prestare alle due vittime i primi soccorsi. In seguito al grave incidente immediato è stato l’intervento delle ambulanze e dei carabinieri sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nell’hinterland di Cagliari. La 37enne e la figlia sono state entrambe trasportate in codice rosso all’ospedale Brotzu. La giovanissima vittima è ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica, la madre è invece ricoverata nel reparto di Rianimazione, la prognosi è riservata. Le due sono state trasportate d’urgenza ma fortunatamente non sembrano essere in pericolo di vita.

Giunti sul posto i carabinieri hanno eseguito i dovuti rilievi e hanno sottoposto la 19enne all’alcol test. La ragazza che ha investito la 37enne e la figlia di quattro anni dopo l’incidente è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. La giovane studentessa è infatti risultata positiva all’etilometro con un tasso di 0,80 g/l. Gli agenti le hanno ritirato la patente e le hanno ritirato l’auto. La vettura è stata poi affidata al proprietario, il padre della ragazza.

