E’ morto Michele Merlo, ex concorrente di Amici. Aveva 28 anni

E’ morto Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici, a soli 28 anni.

Ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito nella notte tra giovedì e venerdì da un’emorragia cerebrale.

La causa: una leucemia fulminante, che ha portato ad eseguire un delicato intervento chirurgico.

Michele Merlo: i primi sintomi

Michele Merlo era gravissimo da diversi giorni.

Tenuto in coma farmacologico, le speranze di una sua ripresa era davvero basse.

Dopo l’intervento chirurgico, le possibilità di una sua ripresa erano ridotte al lumicino.

Quello che resta è la rabbia perché, prima dell’urgente ricovero, il ragazzo era stato mandato a casa dall’ospedale di Vergato.

Come ha dichiarato la famiglia, l’interpretazione dei sintomi è stata come una “banale forma virale“.

La causa della morte: leucemia fulminante

“Michele – fa sapere la famiglia – si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale bolognese che lo aveva mandato a casa“.

Anche durante l’intervento chirurgico pare non fosse chiara la gravità della situazione.

La famiglia di Michele Merlo ha voluto “smentire categoricamente quanto alcuni scrivono sui social: il ragazzo non ha ricevuto il vaccino contro il Covid“.

Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale.

Un giovane ragazzo con tanti sogni

Michele Merlo, nato a Marostica il 1 marzo 1993, in provincia di Vicenza, ha studiato all’università Ca’ Foscari, per poi avvicinarsi alla musica.

Prima di iniziare il suo percorso ad Amici, Mike Bird ha fatto il provino per X Factor 10.

Senza perdersi d’animo dopo l’eliminazione, ha deciso di lanciarsi verso la nuova avventura di Amici, entrando nel cuore di tantissime persone.

Michele Merlo: il dolore di amici e colleghi

Fan e colleghi, da Emma Marrone a Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi a Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, allo stesso programma di Maria De Filippi, hanno invaso nelle scorse ore i social di messaggi di affetto, incoraggiamento e solidarietà.

Ora arriva il cordoglio e il dolore.

Emma Marrone su Instagram: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te…Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi“.

Twitta Ermal Meta: “Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo, continua a cantare da lassù”.

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021

