Savona, picchia la compagna e minaccia il suicidio: 60enne in manette

La violenta vicenda si è svolta a Savona, intorno alle due di notte. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo pregiudicato di 60 anni si è scagliato violentemente contro la compagna. Dopo averla insultata e minacciata, l’uomo l’ha anche picchiata. In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti del compagno violento, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Savona. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato la vittima terrorizzata e in lacrime. Il 60enne era invece a cavalcioni sul balcone, alla vista dei carabinieri è andato nel panico e ha minacciato di buttarsi di sotto. Uno degli agenti ha provato a lungo a convincerlo a non compiere un gesto così estremo, le trattative sono andate avanti per ore.

Durante un momento di distrazione dell’uomo, i carabinieri si sono avvicinati, lo hanno bloccato e riportato in casa per evitare che si buttasse davvero di sotto. Il 60enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi.