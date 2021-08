Savona, perde l’equilibrio e sbatte la testa: 57enne muore dissanguato

È successo nella giornata di ieri, domenica 15 agosto 2021, a Savona. Un uomo di 57 anni, Valter Ottonello, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. A trovare il cadavere dell’uomo disteso a terra in una pozza del suo sangue è stata la sorella della vittima che ha subito allarmato i soccorsi.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda avvenuta a Savona. I medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il suo decesso, al loro arrivo l’uomo era già morto da ore. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso, le tracce di sangue della vittima era sparse per tutto l’appartamento, hanno anche trovato una finestra con il vetro sfondato. Stando alle prime informazioni sul caso non si è trattato né di suicidio né di omicidio, a causare la morte di Valter Ottonello un drammatico incidente domestico.

Savona, 57enne sfonda finestra con la testa e muore dissanguato

Stando alle prime ipotesi il 57enne avrebbe perso l’equilibrio mentre scendeva dal letto, con la testa avrebbe poi sfondato la finestra di vetro. L’uomo dalla camera da letto ha provato a recarsi in cucina, probabilmente voleva chiedere aiuto. A causa della profonda ferita e dell’emorragia è però morto dissanguato. La Procura di Savona ha disposto il sequestro dell’appartamento e del cadavere del 57 per poter effettuare ulteriori accertamenti.

