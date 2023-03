Milano, sconosciuti suonano alla porta e lo massacrano: 28enne in ospedale

La brutale aggressione è avvenuta intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 9 marzo 2023 a Milano, all’interno di un appartamento situato in viale Faenza, in zona Barona. Da qualche giorno un ragazzo marocchino di 28 anni era ospite di una sua connazionale, quando hanno suonato alla porta si è ritrovato davanti due sconosciuti che hanno iniziato ad aggredirlo.

Probabilmente gli aggressori erano due conoscenti della donna che stava ospitando il ragazzo, con un coltello o un’accetta lo hanno ferito al collo, alla testa, alle gambe e al tronco. Il massacro è iniziato all’interno dell’abitazione ed è proseguito sulle scale e nel cortile del palazzo. Sentendo le forti urla alcuni vicini di casa hanno avuto paura e hanno subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione sul posto, in viale Faenza a Milano, si sono subito recate le forze dell’ordine e il personale medico del 118.

Gli aggressori dopo aver massacrato il 28enne si sono subito dati alla fuga, i Carabinieri indagano per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda, l’identità dei due uomini e il movente dell’aggressione. La vittima dopo aver ricevuti i primi soccorsi sul posto è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure adeguate. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra essere in pericolo di vita.

