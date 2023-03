Pinerolo, 23enne uccide la madre a martellate: arrestato

Dramma nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo 2023 a Pinerolo, comune della città di Torino. Con esattezza i fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in via Sommeiller 32. Probabilmente in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un giovane ragazzo di 23 anni, di origini pakistane, si è scagliato con violenza contro la madre, una donna di 45 anni.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il marito della vittima, l’uomo si è recato al comando della polizia municipale di Pinerolo visibilmente sconvolto e agitato. Al piantone ha detto che c’era sangue in casa e che il figlio era a terra. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio. Giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato la donna in cucina, a terra, i sanitari hanno fatto di tutto per cercare di salvarla ma ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile.

Il figlio l’ha colpita con un martello in testa, all’arrivo dei militari aveva ancora l’arma tra le mani e non ha detto una parola. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda, al momento non è noto il movente che abbia spinto il 23enne ad uccidere la madre. Il figlio della vittima è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

LEGGI ANCHE -> Trieste, accoltella l’ex e scappa: 39enne dopo la fuga si consegna alla Polizia